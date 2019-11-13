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أبوشكيوات: قرار المؤقتة بشأن الرحلات الجوية سيزيد من معاناة المسافرين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، هشام أبوشكيوات، اليوم الأربعاء، إن قرار مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية بشأن هبوط جميع الرحلات الجوية من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين إلى مطار بنينا لن يزيد إلا من معاناة المسافر الليبي.

وأضاف أبوشكيوات، في تصريح على قناة ليبيا لكل الأحرار، إن الوزارة طلبت من جميع الشركات العاملة بالاستمرار في رحلاتها دون توقف.

وقررت مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، هبوط جميع الرحلات الجوية من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين والعابرة للمنطقة الشرقية والمتجهة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان، في مطار بنينا الدولي، لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك والجوازات، وذلك اعتبارا من غد الخميس.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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