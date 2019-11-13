أبـرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني في المؤتمر الصحفي اليوم

فيما يلي ابرز تصريحات الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة بنغازي مساء اليوم الاربعاء :

ــ المسماري : العدو ينهار أمام ضربات القوات المسلحة في طرابلس .

ــ المسماري : الجيش تمكن من التقدم نحو ” مشروع الهيرة”.

ــ المسماري : نهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن وتجمعات المليشيات المسلحة وأماكن الذخيرة.

ــ المسماري : لدينا معركة أخرى بعد الانتهاء من معركة طرابلس وهي إعادة تأهيل الجيش

ــ المسماري : معركتنا مع الإرهاب وقتية وستنتهي قريبا

ــ المسماري : القائد العام اعتمد خطة كاملة لعمل رئاسة أركان حرس الحدود.

ــ المسماري : البحرية الليبية قامت بجولات قبالة سرت لمنع اقتراب أي قطعة بحرية.

ــ المسماري : خطة تأمين الحدود تعتمد على تغطية ٢٠٠٠ كم على الساحل.

ــ المسماري : طائرات سلاح الجو قامت فجر اليوم بضرب أهداف معادية داخل قاعدة القرضابية بسرت كانت تستعد لمهاجمة الجيش.

ــ المسماري : التمركزات التي استهدفها سلاح الجو في قاعدة القرضابية كانت تستخدم مخازن للذخيرة والطائرات المسيرة

ــ المسماري : بما أن ليبيا بوابة أوروبا نأمل عقد مصالح مشتركة مع هذه الدول لمنع الهجرة غير الشرعية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي