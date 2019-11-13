جهود اجتماعية لتكريس دور المرأة في المصالحة

نظمت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة في صرمان ندوة حوارية بعنوان “المرأة ودورها في السلم المجتمعي وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية”، برعاية مديرية الأمن بالمدينة.

وحضر الندوة مدير مديرية الأمن صرمان وبمشاركة عدد من النساء بالمنطقة الغربية، والهدف منها تشكيل لجنة من النساء للمصالحة وحل النزاعات في المجتمع الليبي، وتأكيد الدور المهم للمرأة في المصالحة وإشراكها في برنامج المصالحة.

وهدفت الندوة إلى تكاتف النساء من أجل انتشال الوطن من الحروب إلى الأمل والسلام وكيفية تحقيق المصالحة بمشاركة المرأة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

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