المسماري: الوفاق تنهار أمام ضربات الجيش..وهذه المناطق تحت سيطرتنا

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء ، سيطرة قوات الجيش على عدة محاور أثناء الاشتباكات الدائرة مع قوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس .

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الأربعاء، أوضح المسماري، أن قوات الجيش تنفذ مهامها في طرابلس بشكل ممتاز، وفق قوله، مشيرا إلى أن تحركات قوات الوفاق بالكامل تحت أعين الجيش وسيتم استهدافها في أي وقت وأي مكان.

وأضاف المسماري، أن قوات الجيش تسيطر الآن على المحور الرابط بين العزيزية وطرابلس، وطريق وادي الربيع بالكامل.

وكشف المسماري أن قوات الجيش أحبطت تقدما لقوات الوفاق نحو مصنع الأسمنت بسوق الخميس، مشيرا إلى أن قوات الوفاق تنهار وتتخبط أمام ضربات قوات الجيش

وفي سرت قال المسماري إن القوات البحرية قامت بمسح على سواحل سرت لمنع أي خروقات

وتطرق المسماري إلى قيام سلاح الجو أمس باستهداف تمركزات للوفاق داخل قاعدة القرضابية كانت تستخدم مخازن للذخيرة والطائرات المسيرة

وأهاب المسماري خلال المؤتمر الصحفي بالمواطنين الابتعاد عن تمركزات الإرهابيين ومخازن الذخيرة، متابعا: “لايزال لدينا أهداف نتدارسها”

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