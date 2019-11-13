بلدية وادي عتبة تتفقد تدريبات عناصر الشرطة

زار عميد البلدية مركز هيئة تدريب الشرطة، للاطمئنان على أمن المنطقة وتفقد سير تدريبات الدفعة الأولى من عناصر الشرطة في ساحة اليرموك ببلدة آقار، رفقة أعضاء المجلس الذين استقبلهم المشرفون على عمليات التجنيد بمديرية الأمن.

واطلع العميد على البرنامج التدريبي للمستهدفين من عناصر الشرطة البالغ عددهم أكثر من 300 متدرب من مختلف بلدات وادي عتبة.

وتابع أعضاء البلدية زيارتهم الميدانية حيث التقوا بمدير وحدة المرور والتراخيص، حيث تمت مناقشة المشاكل التي تعيق عمل رجال المرور ومن أهمها الحوادث المتكررة في الطريق الرابط بين بلدة بن هلالة وآقار، ودائما ما تزهق فيها الأرواح بسبب عدم وجود علامات ومطبات بلاستيكية في الطريق تنبه سائقي المركبات الآلية.

يذكر أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة قد استحدثت مديرية أمن في منطقة وادي عتبة للحفاظ على أمنها دون أن تتحصل على إمكانيات كافية لتحقيق ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية