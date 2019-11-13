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المسماري يكشف تفاصيل ضربة قاعدة القرضابية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن مقاتلات سلاح الجو استهدف قاعدة القرضابية في مدينة سرت، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، مضيفا أن الغارات استهدفت الجماعات المسلحة والإرهابية والذخائر داخل القاعدة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقدة من بنغازي، مساء الأربعاء، القطع البحرية قامت بجولات تفقدية شمال سرت لمنع دخول أي سفينة إلى مدينة سرت، مبينا أن هناك أهداف تحت الدراسة لتدميرها، داعيا المواطنين للابتعاد عن مواقع الجماعات المسلحة.

وأضاف المسماري موجها حديثه للجماعات المسلحة، “تحركاتكم بالكامل تحت أعين القوات المسلحة وسيتم استهدافكم بأي لحظة وبأي مكان تتواجدون فيه”.

وبشأن جبهات القتال في طرابلس، أكد المسماري أن قوات الوفاق بدأت تنهار أمام تقدم وحدات الجيش الوطني في مشروع الهيرة بين العزيزية وجبل غريان، مشيرا إلى أن القوات الجوية قصفت أهدافا في عين زارة، في حين تتقدم القوات البرية نحو قلب العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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