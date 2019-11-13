اتهام جديد للجيش بقصف مطار مدني

أخبار ليبيا24

اتهمت قوة حماية وتأمين سرت اليوم الأربعاء الجيش الوطني بش غارات جوية استهدفت مطار القرضابية المدني، وذلك بعد إعلان الجيش الوطني تدمير مخازن للذخيرة والآليات بالقاعدة العسكرية القرضابية.

وقالت القوة، إن “الطيران الحربي الأجنبي الداعم لمجرم الحرب خليفة حفتر يستهدف ليلة أمس مطار القرضابية المدني بسرت بغارتين جوتين، مخلفا خسائر مادية في المبنى الذي دخل الصيانة منذ فترة تمهيدا لعودته للعمل ، دون وقوع أي إصابات بشرية”.

وغالبًا ما وجهت قوات الوفاق اتهامات مماثلة للجيش الوطني بقصف المطارات المدنية في طرابلس ومصراتة وزوارة.

وفي وجه هذه الاتهامات دائمًا ما أكد الجيش الوطني على أن ضربات سلاح الجو دقيقة، وتستهدف فقط القواعد العسكرية التي تستغلها قوات الوفاق لتخزين الذخائر والطائرات المُسيرة.

وقال الجيش الوطني، إن سلاح الجو نفذ في وقت مبكر جدًا من يوم الأربعاء ضربات دقيقة على مخازن تستخدم لتدشين غرفة عمليات لتسيير الطائرات التركية المُسيرة.

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