مغوة قد تصبح ميدانا لرالي السيارات الصحراوية

وصل إلى منطقة مغوة مؤسس “فزان قروب للسيارات الصحراوية” محمد الترهوني، قادما من سبها يرافقه رئيس خدمات فزان قروب، في زيارة استطلاعية تقييمية.

تهدف الزيارة إلى الاطلاع على عدد من المواقع الرملية وغابات النخيل المحاذية لمنطقة مغوة من الجهة الجنوبية والتي تعتبر امتدادا لمنطقة إدهان مرزق الرملية، بهدف تقييمها من حيث صلاحيتها وملائمتها لتكون ميدانا لإقامة رالي السيارات الصحراوية الذي تستضيفه منطقة مغوة خلال الفترة القادمة بمشاركة عدد كبير من هواة هذا النوع من الأنشطة من داخل الجنوب وخارجه.

والتقى الترهوني خلال الزيارة عددا من شباب وأعيان المنطقة للتباحث حول أهم احتياجات الفكرة لتتحول إلى برنامج أو نشاط قابل للتنفيذ.

فكرة الرالي إذا ما تم إنجازها يمكن أن تمثل تحولا في مجال السياحة الصحراوية للمنطقة فضلا عن إمكانية استثمارها مستقبلا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية