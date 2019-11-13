اليوم.. لجنة التواصل بمجلس النواب تجتمع مع سفراء الاتحاد الأوروبي

كشف عضو مجلس النواب عن دائرة الشاطئ، الهادي الصغير، عن عقد اجتماع اليوم الخميس في العاصمة تونس، يضم أعضاء لجنة التواصل المنبثقة من مجلس النواب في مدينة البيضاء برئاسة النائب الأول فوزي النويري، مع سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الكندي.

وأوضح الصغير، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن لجنة التواصل مكونة من 19 عضواً من كافة الدوائر الانتخابية الليبية، «جميع الأعضاء موجودون باستثناء النائبة صباح جمعة التي تغيبت لظروف شخصية خارجة عن إرادتها».

يذكر أنه تم تشكيل لجنة التواصل بمجلس النواب في اجتماع الإثنين الماضي بمدينة البيضاء، وتمثل 13 دائرة انتخابية بنائب عن كل دائرة انتخابية.

وتتمثل مهمة اللجنة في التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، «وتوضيح رؤية مجلس النواب في المرحلة القادمة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا