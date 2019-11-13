غلق 6 مخابز وتحرير 36 مخالفة في حملة للحرس البلدي في سوق الجمعة وحي الأندلس

قرر فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، غلق عدد من المحال والمخابز والصيدليات وتحرير 36 مخالفة في حملة أمس بمنطقتي سوق الجمعة وحي الأندلس.

وأوضح الفرع في بيان، أنه أغلق 3 مخابز وصيدليتين بالشمع الأحمر في بلدية سوق الجمعة، لعدم وجود أذونات مزاولة مهنة، وغياب الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية.

كما قرر الفرع غلق محلين لبيع المواد الغذائية، لعدم وجود التراخيص، كما تم ضبط مواد منتهية صلاحية داخلهما.

ووفق البيان، تم غلق 3 صالونات حلاقة ومعمل فطائر لعدم وجود التراخيص، وإهمال النظافة العامة مع عدم وجود آلات تعقيم.

وكشف عن إنذار مقهيين بالقفل خلال 24 ساعة لعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العمال، بينما تم تحرير مخالفة لنحو 19 نشاطا تجاريا لأسباب متعددة.

وفي بلدية حي الأندلس، قرر الجهاز غلق مصنع حلويات بالشمع الأحمر، وضبط مصحة تقوم بنقل المخلفات الطبية بواسطة سيارة غير مخصصة إذ تم حجز المركبة وإحالة القائم بإدارة المصحة إلى التحقيق.

كما تم غلق 3 مخابز ومحل لبيع الخضار والفواكه بالشمع الأحمر، وإنذار مطعم ومحل لبيع المواد الغذائية بالقفل، وتحرير 17 مخالفة نشاط تجاري آخر لأسباب متعددة.

ووفق البيان تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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