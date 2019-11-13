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“الوطنية” تطالب داخلية المؤقتة بالتحقيق في الاعتداء على معلمي البيضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بياناً صحفياً بشأن واقعة المنع من التظاهر والاعتداء والتهديد للمعلمين أمام مقر وزارة التعليم التابعة للحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء .

وأعربت “الوطنية” عبر بيانها عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الواقعة التي تعرض فيها المعلمون للاعتداء و التعنيف والتهديد بالاعتقال والمنع من التظاهر أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية في المدينة من قبل عناصر الأمن التابعين لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة ، بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء والتهديد بالاعتقال والمنع من التظاهر وضمان محاسبة عناصر الأمن الذين اساءو استخدام صلاحياتهم الأمنية في التأمين والحماية من خلال مصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وممارسة العنف والتهديد والترهيب .

وأكدت اللجنة -عبر البيان- على حق المعلمين فى التجمع والتظاهر والإعتصام السلمى وفقا للإعلان الدستورى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

كما أعربت اللجنة ، عن تضامنها الكامل مع المعلمين فى مطالبهم المشروعة والعادلة فى زيادة مرتباتهم وتحسين مستواهم المعيشى بما يؤدى لرفع مستوى أدائهم فى العملية التعليمية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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