هيئة المواصلات بالمؤقتة توضح أسباب قرار تعليق حركة الطيران الدولية

أخبار ليبيا24

أرجعت الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة أسباب تعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات الليبية وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الدولية القاصدة ليبيا إلا عبر مطار بنينا إلى قيام سلطات تابعة لحكومة الوفاق بمنع عد من الركاب من الصعود على متن الرحلات الدولية القاصدة إلى مطار بنينا.

وأشارت الهيئة، في رسالة موجهة إلى مصلحة الطيران المدني، إلى أن هذا القرار اتخذ لسلامة المواطنين والشركات الناقلة على حد سواء.

واستنكرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل قيام سلطات تابعة لحكومة الوفاق (لم تسمها) بمنع عدد من الركاب من الصعود على متن الرحلات الدولية القاصدة مطار بنينا الدولي وطبرق الدولي والأبرق الدولي والقادمة من مطارات تونس والأردن ومصر.

وقالت إن تلك السلطات تحججت بأن منع صعود الركاب جاء لدواعي أمنية.

وأضافت الهيئة، أنه لم يكن أمامها إلا خيار الرد على هذا الإجراء إلا بتعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات وإغلاق المجال الجوي.

وكانت مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، قد أعلنت يوم الأربعاء، ستلزم اعتبارًا من اليوم الخميس جميع الرحلات الجوية المنطلقة من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين والعابرة للمنطقة الشرقية والمتجهة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان، بالهبوط في مطار بنينا الدولي، لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك والجوازات.

وفي أول رد فعل على هذا القرار، قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، هشام أبوشكيوات، إن قرار مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة لن يزيد إلا من معاناة المسافر الليبي.

وأضاف أبوشكيوات، في مداخلة على قناة ليبيا لكل الأحرار، أن الوزارة طلبت من جميع الشركات العاملة بالاستمرار في رحلاتها دون توقف.

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