غارات جوية وقصف صاروخي ومدفعي بمحاور جنوب طرابلس.. اخر المستجدات

قالت مصادر محلية إن مقاتلات سلاح الحو التابعة للجيش الوطني شنت غارات جوية على تمركزات ومواقع للوفاق في محور عين زارة.

واشارت المصادر إلى أن المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة منذ عدة ساعات بين قوات الجيش وقوات الوفاق.

وافاد شهود عيان أن قصفا بصواريخ الجراد وأصوات المدفعية تسمع بوضوح بمحاور جنوب العاصمة طرابلس في هذه الاثناء.

وتداول شهود عيان انباءاً عن سقوط قذائف وشضايا الصواريخ على طريق الشوك جهة عمارات الرقابة، كما سقطت قذائف عشوائية في منطقة سوق السبت.

وقالت مصادر أن رماية شهدتها الطريق الساحلي وسط أنباء عن مطاردة القوات المساندة بترهونة لقوات مصراتة إلى قصر خيار.

وفي وقت سابق صرح اللواء أحمد المسماري بشأن جبهات القتال في طرابلس، مؤكدا أن قوات الوفاق بدأت تنهار أمام تقدم وحدات الجيش الوطني في مشروع الهيرة بين العزيزية وجبل غريان، مشيرا إلى أن القوات الجوية قصفت أهدافا في عين زارة، في حين تتقدم القوات البرية نحو قلب العاصمة.

يشار إلى أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني كانت قد استهدفت الاربعاء غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية.

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