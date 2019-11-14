نقاش في البيضاء حول اختصاص مأموري الضبط القضائي

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شهد مدرج الزراعة بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء، ورشة عمل حول اختصاصات مأمور الضبط القضائي بالتفتيش طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية.

نظم الورشة جهاز مكافحة الجريمة وكلية القانون بجامعة عمر المختار، بهدف تسليط الضوء على القواعد الجنائية التي تنظم عمل رجال “الضبطية” وبحث مدى إمكانية تطويرها لتتماشي مع تطور الجريمة والسلوك الاجرامي.. وتهدف الورشة أيضاً لترسيخ مفاهيم العدالة من خلال وضع القواعد المنظمة لها ومحاولة اقتراح الحلول.

وناقشت محاور الورشة العديد من النقاط منها تفتيش الأشخاص وتفتيش الأنثي وتفتيش المقتنيات الشخصية وتفتيش المركبات الآلية وتفتيش منزل المشتبه به بشروط تعرف بـ”شروط إباحة” حسب الاجراءات الجنائية المتعلقة بالتفتيش.

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