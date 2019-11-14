ترهونة.. تأمين طريق الخضرا / الداوون

متابعة|218

تواصل سرية “الشهيد نوري النفيشي” التابعة للواء التاسع، من وحدات الجيش الوطني في مدينة ترهونة، قيامها بترسيخ الأمن في عموم المنطقة عبر نقاط تفتيش وبوابات على طول الطريق بين ضاحية الخضراء وبلدة الداوون التابعتين لبلدية ترهونة.

وتقوم السرية بضبط المخالفات المرورية واجراءات المركبات الآلية وإزالة “سلفر” السيارات المعتمة، علاوةً على قيام السرية بتأمين المنطقة بالتعاون مع المواطنين، حيث ضبطت مؤخراً مجموعة من المهاجرين غير القانونيين وتمت إحالتهم إلى جهاز الدعم المركزي لاتخاد الاجرات القانونية اللازمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية