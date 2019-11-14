سفارة ليبيا بتونس تدعو المواطنين للتبليغ عن أي مضايقة

دعت سفارة ليبيا بتونس الليبيين المقيمين والعابرين إلى التبليغ عن أي مضايقات في أقرب مركز للشرطة وفتح محضر بذلك.

وحثت السفارة في بيان لها الأربعاء، المواطنين بعد المحضر، إلى التوجه نحو أقرب بعثة دبلوماسية ليبية تقع في دائرة الاختصاص لمتابعة الواقعة مع السلطات التونسية المختصة، لتقييد الوقائع وحصرها ومعالجتها.

وأشار البيان إلى أن الدبلوماسيات المتخصصة المتعلقة بليبيا هي سفارتها بالعاصمة التونسية وقنصليتها العامة هناك وأيضا قنصليتها في صفاقس.

وطلبت السفارة الليبية من المواطنين التوجه إلى مقر إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في طريق الشط للتبليغ عن أي تصرف سلبي عند المنفذ الحدودي مع تونس أو في المطار أثناء مغادرة أراضيها.

وكان معبر رأس جدير الحدودي مع تونس فتح قبل أسبوع بعدما أغلق بتعليمات من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بعد ورود شكاوى من المواطنين وتذبذب عمل منظومة الجوازات بالمنفذ، الأمر الذي يتسبب في تكدس المسافرين من فترة لأخرى بالمنفذ.

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