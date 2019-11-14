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صرمان .. كوادر جديدة تتخرج من كلية التقنية الطبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظمت كلية التقنية الطبية في مدينة صرمان حفل تخريج الدفعة العاشرة للعام الجامعي المنقضي 2018-2019  لعدد 100 خريج وخريجة من تخصصات التقنية الطبية.

انتظم الحفل داخل مدرج الكلية وفي حديقتها بحضور عميد الكلية وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الطلبة والطالبات الخريجين.

وهنأ عميد كلية التقنية الطبية بصرمان-التابعة لجامعة صبراتة-  الخريجين وحثهم على الانتقال من الحياة العلمية إلى الحياة العملية في القطاعين الخاص والعام بالدولة الليبية، كما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس وتوزيع الشهائد على الخريجين الأوائل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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