ريبورتاج 4/5: سجن قرنادة في بنغازي… متشددون تحت الرقابة المشددة

سجن قرنادة الذي يقع على بعد مئتين وخمسين كيلومترا شمال شرق بنغازي يأوي مئات الموقوفين من المقاتلين المتشددين الذين جرى اعتقالهم مابين 2014 و2019 في شرق ليبيا. فتحت أبواب هذا السجن لأول مرة لفريق فرانس24 الذي حاول تسليط الضوء على هؤلاء الموقوفين تحت رقابة سلطات السجن العسكري. تقرير خاص بفرانس 24 في إطار سلسلة التقارير عن ليبيا من إعداد وسام شرف وإيريك دو لافارين ونسيم بن معمر.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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