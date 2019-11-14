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بوفايد: تخفيض مرتبات الرئاسي خطوة صائبة وعلى مجلسي النواب والدولة إتخاذ ذات القرار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الإستشاري إدريس بوفايد قرار حكومة الوفاق رقم 24 (2019) بشأن تخفيض مرتبات المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزراء بنسبة 40% بالخطوة الصائبة في الاتجاه الصحيح.

بوفايد دعا في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” كل من مجلس الدولة الإستشاري ومجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لإتخاذ ذات القرار “الصائب” بحسب قوله.

وطالب كل من حكومة الوفاق ومجلسي الدولة والنواب الإسراع بالاتفاق على إعادة جدولة مرتبات كافة القطاعات الليبية على أسس منصفة وعادلة والبدء بالعمل بالجدولة الجديدة مع مطلع يناير القادم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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