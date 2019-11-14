النويري يجتمع في تونس مع لجنة التواصل والمبعوث الأممي

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بصحبة لجنة التواصل بالمجلس، اجتماعا أمس بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته، ستيفاني ويليامز، بمقر البعثة الأممية في تونس.

وحسب موقع مجلس النواب، فإن الاجتماع تناول اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أطلع سلامة النواب على نتائج مباحثاته مع الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة الليبية، كما تناول الاجتماع تفعيل دور مجلس النواب، ولم شمله للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

هذا وكان النويري قد اجتمع في لقاء سابق مع لجنة التواصل بمجلس النواب المنبثقة عن اجتماعات أعضاء مجلس النواب الأخيرة بالقاهرة.

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