السعيدي: مشاركة عدل الوفاق بمحاكمة سيف الإسلام القذافي مخزية.. وليبيا ليست ملزمة بقرارات محكمة الجنايات الدولية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن سيف الإسلام القذافي استفاد من قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب عام 2015 وهو حالياً حر طليق يتمتع بالحرية.

السعيدي يرى في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن القضاء الليبي كفيل بمحاكمة أي مواطن ليبي داخل ليبيا إذا ارتكب أي جرائم ضد الشعب الليبي. مشيراً إلى حكومة الوفاق غير شرعية لدى مجلس النواب ونسفت قوانين شرعها المجلس منها قانون العفو العام.

وأكد على أن ليبيا ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية وبذلك الدولة الليبية ومواطنوها غير ملزمين بقرارات الجنائية الدولية.

كما وصف مشاركة وزير العدل بحكومة الوفاق في تأييد اختصاص محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة سيف القذافي بأنه “أمر مخزي”.

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