وفد ليبي في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. والسبب

يجري وفد ليبي رفيع المستوى ممثلا في وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وعدد من الخبراء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدعوة من الحكومة الأمريكية.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، أنه تم اليوم الأربعاء 13 نوفمبر عقد اجتماع شمل عن الجانب الأمريكي عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة، وتم خلال الاجتماع إطلاق الحوار الأمني بين الجانبين حيث تركز الحوار حول مسائل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة لتحقيق الامن والاستقرار، والشراكة والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

كما تم عقد اجتماع مع وزارة الخزانة الامريكية تناول تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيها.

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