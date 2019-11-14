حجز أقراص مخدرة وكميات من الذهب على الحدود التونسية الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع التونسية ضبط سيارة ليبية محملة بأربعة كيلو من الذهب وتوقيفها عند المناطق الحدودية بين تونس وليبيا، فضلا عن القبض على شخص متخصص في تهريب المواد المخدرة عبر الحدود.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغا برصد وحداتها العسكرية في بمنطقة تطاوين التونسية الحدودية، تحركات مشبوهة بمنطقة المرة الحدودية العازلة مع الدولة الليبية.

وكثفت الوحدات العسكرية التونسية تواجدها بالمنطقة حسب البلاغ الوارد، وأشارت إلى أنها طاردت عددا من المهربين وتمكنت من القبض على عنصر إجرامي، فيما لاذ شخصان بالفرار داخل ليبيا.

كما أوقفت دورية مشتركة عسكرية وديوانية ببئر الأحمر، وفق البلاغ ذاته، سيارة ليبية وبتفتيشها تم العثور على 4 كغ من الذهب. وتم الإحتفاظ بسائق السيارة وبالمحجوز بمقر فرقة الديوانة بتطاوين.

وبتمشيط المكان تم العثور على 35 ألف قرص مخدرا, فيما لاذ شخصان بالفرار داخل التراب الليبي, وتم تسليم المحجوز إلى المصالح الديوانية بالمنطقة.

وفي سياق متصل, أوقفت نهاية الأسبوع الماضي, التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بالشوشة, جنوب البلاد, 20 شخصا من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية كانوا ينوون إجتياز الحدود التونسية الليبية في الإتجاهين بطريقة غير شرعية.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التونسية حذرت المواطنين من احتمالية تعرضهم لإطلاق نار في حالة وجودهم بالمناطق الحدودية العازلة مع ليبيا بسبب محاولات المهربين المتكررة التسلل إلى داخل التراب الوطني.

الوزارة دعت في بيان لها المواطنين إلى تجنب الاقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أومناطق العمليات العسكرية أوالمناطق الحدودية العازلة، حفاظاً على أرواحهم من خطر التعرض للرمايات المباشرة من طرف الوحدات العسكرية العاملة بهذه الفضاءات، وذلك أمام تواتر محاولات التسلل إلى التراب الوطني بصفة غير شرعية ومحاولات إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إلى إطلاق النار على الدوريات العسكرية .

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