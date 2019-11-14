أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، الانتهاء من تجهيز مجمع عيادات زاوية الدهماني، استعدادا لافتتاحه، وذلك بعد عشر سنوات من توقفه؛ نظرا إلى تعرض أعمدة المبنى إلى تصدعات كبيرة.

ويعد أول عيادة مجمعة في ليبيا تقدم خدمات الفحص المقطعي المحوسب، وقد نجحت الوزارة في تنفيذ صيانته تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعمت الوزارة المجمع بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لكل عياداته الخارجية ووحدة العمليات، وسيضم عيادات خارجية في تخصصات الجلدية والباطنة والأطفال والعيون والنساء والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة.

كما جرى تجهيزه بعيادة خاصة بالأمراض النفسية وقسم علاج طبيعي، وجهاز التصوير الشعاعي للكشف عن سرطان الثدي، ومعمل تحاليل وصيدلية.

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