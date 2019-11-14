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إيطاليا تُعلن عن اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعتزم إيطاليا تنظيم لقاء يجمع دول جوار ليبيا، وذلك في إطار سعيها لوقف إطلاق النار الدائر في طرابلس، وإعادة الحياة للعملية العسكرية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن اجتماع دُول جوار ليبيا سيُعقد على هامش منتدى الحوار المتوسطي، الذي سينطلق في الـ5 من ديسمبر المقبل ويستمر ليومين متتاليين.

وأعلن دي مايو عن الاجتماع المُرتقب خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في النواب والشيوخ.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي خلال حديثه إلى أن روما تعمل جاهدة لتحقيق الاستقرار من خلال العمل على خطين رئيسيين، الأول يتمثل في تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي غسان سلامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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