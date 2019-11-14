صوان يتهم خارجية الوفاق بإهدار الأموال الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهم رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد صوان، وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا بإهدار الأموال الليبية في الخارج.

صوان أضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس، أن الرئاسي يستحق الإشادة والتشجيع ليكون انطلاقةً جادةً لترشيد الإنفاق في جهات أخرى كثيرة بدءًا بمجلسي النواب والدولة ومرورًا بالثقب الأسود لهدر الأموال الليبية المتمثل في وزارة الخارجية ووصولا إلى باقي المؤسسات.

وطالب بأن يتبع هذه البادرة مراجعة شاملة لجداول مرتبات الموظفين بكافة قطاعات الدولة بما يضمن تناسب الدخل مع العمل والمتطلبات المعيشية الحالية ويحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.

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