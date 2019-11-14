«صحة الوفاق»: رئيس جديد لقسم الجودة.. ومديران لمستشفى زليتن والعيادة المجمعة بسرت

أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، قرارات بتكليف رئيس جديد لقسم الجودة وسلامة المريض، ومدير عام للعيادة المجمعة بسرت، ومدير عام ومدير مساعد لمستشفى زليتن التعليمي.

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وحسب بيان نشرته الوزارة، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، فقد جرى تكليف «فاطمة محمد حمد رئيسا لقسم الجودة وسلامة المريض، وهشام علي أحمد حافظ مديرا عاما للعيادة المجمعة بسرت، وعماد الطاهر محمد بن مسعود مديرا عاما لمستشفى زليتن التعليمي، وحمزة شعبان محجوب حمادي مديرا مساعدا لمدير عام مستشفى زليتن التعليمي».

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