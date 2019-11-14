مؤسسة النفط تعلن إعادة تشغيل معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل أبو الطفل

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن الانتهاء من أعمال الصيانة التي دامت 5 أيام وذلك لصيانة نقاط تسرب الغاز المكتشفة فى الفاصل المبدئي الوحدة 301 والمبادل الحراري الثالث ‏لقاطرة التبريد الوحدة 305 والتى أدت لضرورة توقيف تشغيل المصنع لدواعي السلامة.



الوطنية للنفط أوضحت بحسب المكتب لإعلامي التابع لها أن العمل جاري على تجهيز المصنع والبدء في إعادة التشغيل وعليه إبتداء من يوم الخميس سيستأنف ضخ الغاز الجاف إلى حقل الانتصار وكذلك المكثفات إلى ميناء الزويتينة.



وتقدمت إدارة شركة مليته بفائق الشكر والتقدير لكل الأقسام ذات العلاقة بحقل أبوالطفل وإدارة العمليات على المجهودات المبذولة لإتمام الصيانة فى الوقت المبرمج لها وحسب معايير السلامة المعمول بها.

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