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لأول مرة ..أوكرانيا تستورد الخام الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_كييف نقلت ” S&P Global ” اليوم الأربعاء أن أوكرانيا بدأت في استيراد الخام الليبي ولأول مرة ، حيث وجد النفط الخام الليبي موطنًا نادرًا في أوكرانيا التى تبحث عن بدائل أرخص مع ارتفاع قيم بعض الخامات الخفيفة. وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط الخفيف الأذربيجاني والغني والمتوسط ​​المقطرات و لكن أقساط …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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