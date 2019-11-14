الليبية للاستثمار تناقش كيفية حماية أصولها و تجنب أحكام الحجوزات

العنوان_طرابلس عقد مجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار يوم الأمس اجتماعاً بخصوص أوضاع الشركات التابعة لها و كيفية معالجة المسائل والقضايا القانونية المتعلقة بها. كما تناول الاجتماع كيفية حماية أصول المؤسسة، وتجنيبها أحكام الحجوزات الواقعة على مؤسسات وهيئات الدولة الليبية باعتبارها صندوق سيادي ذمته المالية مستقلة عن مؤسسات الدولة.

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