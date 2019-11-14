الدرسي: العالم يدرك النجاحات التي يحققها الجيش في محاربة الإرهاب والتقدم إلى طرابلس

ليبيا – نفى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن يكون هناك انقسام دولي حول الملف الليبي كما يقول المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مؤكدا أن هناك اتفاق دولي حول حقيقة تقدم الجيش نحو طرابلس وأن العالم كله أصبح يدرك النجاحات التي يحققها الجيش في محاربته للإرهاب.

الدرسي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء أوضح أن سلامة أشار في تصريحاته الأخيرة إلى عجزه عن حل الأزمة الليبية، خاصة بعد اعترافه بأن دعوة الأطراف الليبية ودول الجوار إلى مؤتمر برلين ليست بيده بل بيد البلد المضيف ألمانيا.

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