مصادر العنوان .. إصابة الإرهابي إسماعيل الصلابي في معارك ضد الجيش بطرابلس

العنوان_طرابلس علمت العنوان من مصادرها الخاصة أنا القيادي الإرهابي إسماعيل الصلابي أحد مؤسسي مجلس شورى بنغازي المتطرف أصيب في كتفه في معارك ضد الجيش بمعسكر اليرموك نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى مصراتة . ويعد الإرهابي الليبي إسماعيل الصلابي أحد أبرز وأقوى رجال قطر في ليبيا، حيث قاد العديد من الميليشيات الإرهابية التي كانت …

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