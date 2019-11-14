الأرصاد: ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.. ولا تحذيرات

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل الليبي، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين و«لا تحذيرات».

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن أقصى سرعة للرياح تبلغ 20 عقدة على ساحل سرت.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب إلى صافية غدا، والرياح جنوبية غربية إلى قبلية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاعه بين 0.50 و1.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر 23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تكون جنوبية شرقية غدا على ساحل الخليج وبنغازي، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاعه بين 0.75 ومترين، ودرجة حرارة سطح البحر تترواح بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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