الحضيري: لا أساس قانوني لحضور لملوم جلسة الجنايات الدولية بشأن سيف الإسلام

أكد الخبير القانوني عثمان الحضيري، عدم وجود أساس قانوني لحضور وزير العدل المفوض التابع لحكومة الوفاق محمد لملوم، في جلسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال الحضيري، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “لا أساس قانوني على الإطلاق لحضور وزير العدل المفوض التابع لحكومة الوفاق، والمحكمة الجنائية الدولية جانبها الصواب في ذلك، وأقل ما توصف به (عدم الحياد)، حقيقة أن المجلس الانتقالي تمسك باختصاص القضاء الليبي في هذه القضية، وفي مؤتمر صحفي حضره وزير العدل في ذلك الوقت محمد العلاقي تمسك باختصاص القضاء الوطني وتضامن معه المدعي العام (أوكامبو) التابع للجنايات الدولية في ذلك الوقت، وتم تقديم قانون استقلالية مجلس القضاء الليبي عن السلطة التنفيذية، هذا ما تابعناه وعرفناه، ما الذي جرى لتغيير هذا الموقف من (حكومة الوفاق) التي غاب عنها الوفاق”، بحسب تعبيره.

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