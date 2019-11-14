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بركان الغضب تعلق على إجبار الرحلة LN282 على الهبوط بمطار بنينا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، عن ادانتها لقرار الحكومة المؤقتة بشأن هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية في مطار بنينا الدولي. 

وقالت عملية بركان الغضب في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إنه تم إجبار رحلة الخطوط الليبية رقم LN282 والمتجهة اليوم إلى عمان على النزول بمطار بنينا.

و أصدرت مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية بمطار بنينا، خلال الرحلات المتوجهة إلى مصر -الأردن –السعودية-السودان”. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بركان الكذب خيبكم الله عندما يظهر الغبى قنونو فى مطار مصراطة امام طائرة واحد عسكرية وبزى عسكرى داخل مطار مصراطة المدنى حيث راينا هبوط طائرة مدنية بالقرب منه اثناء حديث لقناة الجزيرة مما يؤكد ان الاخوانى عبى منه غيه قنونو مثل هانى رمزى فى فيلم غبى منه فيه لما ذهب ليضرب جرس الفيلا التى ذذهب لسرقتها بدلا من النط على السور ولكن قنونوا اشد غباء

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