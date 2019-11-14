بركان الغضب تعلق على إجبار الرحلة LN282 على الهبوط بمطار بنينا

أعربت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، عن ادانتها لقرار الحكومة المؤقتة بشأن هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية في مطار بنينا الدولي.

وقالت عملية بركان الغضب في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إنه تم إجبار رحلة الخطوط الليبية رقم LN282 والمتجهة اليوم إلى عمان على النزول بمطار بنينا.

و أصدرت مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية بمطار بنينا، خلال الرحلات المتوجهة إلى مصر -الأردن –السعودية-السودان”.

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