ضبط 386 مهاجرا من 6 جنسيات في بنغازي

ضبط جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للقيادة العامة، 386 مهاجرا من جنسيات «سودانية ومصرية وتشادية وبنغلاديشية ونيجيرية وإثيوبية»، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي.

جاء ذلك، في بيان نشره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف، أصدر تعليمات بأن «يعطى مهلة 45 يوما لكل من لديه جواز سفر ساري المفعول ولا يملك إقامة»، حتى لا يحدث عجز في سوق العمالة الوافدة، على أن «يبعد فورا إلى خارج البلاد كل من لا يملك جواز سفر أو مصاب بمرض»، حسب البيان.

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