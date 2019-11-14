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باشاغا يُشارك باجتماعات التحالف الدولي ضد داعش

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، والخارجية محمد الطاهر سيالة في لقاء دعت له الحكومة الأمريكية، يلتئم في العاصمة واشنطن.

وأكدت مصادر خاصة لـ218 أن اللقاء يحمل في أجندته الكثير، خاصة الوضع في ليبيا والتطورات العسكرية على صعيد الحرب الدائرة في طرابلس لما يزيد عن الـ6 أشهر.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الدعوة الأمريكية تستهدف في المقام الأول الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش، وليست خاصة للوزيرين إذ سيشارك في اللقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك اسبر، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي.

وتسعى خارجية الوفاق حثيثا هذه الأيام لتطبيع العلاقات مع واشنطن وتقوية شوكة الوفاق بعد فقدانها كثيرا من الدعم الدولي إزاء مواجهة الأزمات الداخلية، ودعم ترامب الواضح لقائد الجيش الوطني في سعيه لمكافحة الإرهاب في ليبيا.

وفي سياق متصل، عقد باشاغا وسيالة، الأربعاء، لقاء تمهيديا مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في وزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.

وتم خلاله إطلاق الحوار الأمني بين الجانبين والذي يرتكز على تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وسبق هذا اللقاء، اجتماع منفصل مع وزارة الخزانة الأمريكية لمناقشة التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيها.

وتأتي زيارة سيالة وباشاغا لواشنطن بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإمارات وزيارته المرتقبة إلى برلين من أجل التوافق على مواعيد مؤتمر برلين بشأن ليبيا والحراك السياسي الذي تقوده فرنسا وإيطاليا لحل الأزمة الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .باشااغا وسيالة حضروا باى صفة اكيد ممثلين عن تنظيم داعش فرع الاخوان المفلسين لكى يكتمل حضور جميع الاطراف هو مين الذى مول الدواعش الذين هاجموا مدينة مرزق وقبل ان يعلن الافريكوم عن عن قصفهم قالوا قبلها ان طيران حفتر قصف ثوار مرزق وبالتالى يمثلوا ثوار داعش عجايب اخر الزمان مع الخوان مهرب البشر البيدجا يحضر مؤتمر فى ايطاليا وباشاغا فى امريكا لتعويض القراغ الذى تركه اخوهم ابوبكر البغدادى شهيد الاخوان تلميذ سئ قطب وحسن البنا لعنهم الله جميعا

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