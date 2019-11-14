بحثا عن الدعم الأمريكي .. باشاغا وسيالة في واشنطن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا أن وفدا ليبيا رفيع المستوى يجري وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة محمد سيالة وزير الخارجية، وفتحي باشاغا وزير الداخلية وعدد من الخبراء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الخارجية قالت، في بيان أمس الأربعاء، إن الوفد عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي متمثلا في عددًا من المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.

وركز الحوار بين الجانبين حول مسائل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق المدعومة دوليا والولايات المتحدة لتحقيق الامن والاستقرار، والشراكة والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

كما عقد الوفد اجتماعا آخر مع وزارة الخزانة الأمريكية تناول تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيها.

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