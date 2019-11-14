وفد من حكومة الوفاق يعقد اجتماعات بواشنطن مع مسؤولين حكوميين

أخبار ليبيا 24

أجرى وفد ليبي رفيع المستوى من حكومة الوفاق الوطني، أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من الحكومة الأمريكية عقدوا خلالها اجتماعات وحوارات حول الوضع الأمني في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع إطلاق الحوار الأمني بين الجانبين، الذي تركز حول مسائل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والشراكة والتنسيق في مكافحة الإرهاب، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

كما عقد وفد حكومة الوفاق اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية، تناولوا خلاله تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيها.

وتمثّل وفد حكومة الوفاق في وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا وعدد من الخبراء، بينما تكون الوفد الأمريكي من عدد من المسئولين في وزارتي الخارجية والدفاع ووزارة الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.

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