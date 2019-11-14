صحة الوفاق تحذر من التعاقد مع عنصر طبي وافد من باكستان

حذرت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، كلًا من المستشفيات والعيادات المجمعة والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة من التعاقد مع عنصر طبي وافد من دولة باكستان.

وأوضح الوزارة في كتابها الصادر عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي أونيس، أنه ورد كتاب عن مدير إدارة الخدمات الصحية الحرابة، يؤكد فيه على إنهاء خدمات “راجه طلعت محمود” ووظيفته طبيب عام بموجب القرار رقم 4 لسنة 2019، وبحسب الكتاب فإنه جرى إحالة بيانات العنصر المعني إلى مدير مكتب استخدام الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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