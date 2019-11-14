أطنان من الإسمنت والبنزين تصل ميناء طرابلس

استقبل ميناء طرابلس البحري عدد من السفن المحملة بالإسمنت والبنزين، حيث رست السفينة “ليبتس ستار” التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية على الرصيف رقم 22 وعلى متنها نحو 11 ألف طن من الإسمنت.

وأظهرت بيانات نشرتها إدارة الميناء رسو السفينة “ان اس نيفييلا” التابعة لوكالة المنتظمة للتوكيلات الملاحية على الرصيف رقم 9 محملة بـ 3300 طن من الإسمنت الصب.

كما أشارت البيانات إلى دخول السفينة “أنوار ليبيا” التابعة لوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية إلى ميناء طرابلس البحري محملة بنحو 25 ألف طن من البنزين.

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