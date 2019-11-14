كشف هوية 4 أشخاص عثر عليهم في مقبرة جماعية تابعة لتنظيم داعش براس لانوف

كشفت مديرية أمن راس لانوف، عن التعرف عن هوية رفات أربعة أشخاص، بعد أن تم العثور عليها وانتشالها من مقبرة جماعية غرب منطقة بن جواد، كان يستغلها تنظيم داعش الإرهابي في دفن ضحاياه، إبان سيطرته على المنطقة، قبل دحره على أيدي قوات الجيش.

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، فى إيجاز صحفي، أن رفاة الجثث الأربع بعد التعرف على هوية أصحابها تم تسليمها لأهلها.

يذكر أنه في مطلع نوفمبر الجاري عثرت الأجهزة الأمنية على مقبرة جماعية ضمت رفات أربعة أشخاص، ودعت المواطنين ممن يفتقدون أقاربهم إلى التوجه إلى مركز شرطة بن جواد، والتقدم ببلاغ لإمكانية التعرف على الضحايا.

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