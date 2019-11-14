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تفاصيل جديدة تكشف عن هوية جثث القره بوللي

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت مصادر محلية، ظهر اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول هوية الجثث التي تم العثور عليها ملقاة بالطريق العام في منطقة القربوللي (50) كيلومتر شرق طرابلس.

وقالت المصادر، “إن 3 شباب ينحدرون من مدينة مصراتة -أحدهما صلاح الدين علي سليمان-، وجدوا مقتولين بالرصاص وجثثهم ملقاة على قارعة الطريق قرب سيارة كان يستقلونها أثناء توجههما إلى مصراتة”.

ومن جانبها أكدت قوة تأمين وحماية الساحلي التابعة لحكومة الوفاق، أن الجثث وجدت في مثلث الشريدات على الطريق الساحلي بمنطقة القربوللي، متهمة مجموعات مسلحة من ترهونة بتصفيتهما على الهوية.

وبحسب رواية أخرى تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأن المغدور بهم تعرضوا لعملية إطلاق نار عشوائية استهدفتهم أثناء عودتهم من تونس -لغرض العلاج-، وذلك بالطريق الساحلي قرب مثلث الشريدات على الطريق الساحلي. 

وفي السياق اتهمت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، عبر تدوينة نشرتها بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسسبوك، من وصفتهم بـ “فلول حفتر” بالتسلل إلى الطريق الساحلي فجر اليوم، والقيام بتصفية ثلاثة أفراد من عائلة كانت تستقل سيارة مدنية خلال مرورها بالطريق الساحلي بمنطقة القربوللي، خلال رحلة عودتها من تونس بعد رحلة علاج. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • واضح ان اهالى طرابلس هم من ينتقمون من الاحتلال المصراطى فهم اشبه بالاحتلال الصهيونى اما الجيش الوطنى فلا يقتل احد حتى لو كان من المصاريت مثلما يفعل الخوان والدليل على ذلك انهم عائدين من تونس ومروا على بوابات للجيش الوطنى فى صبراته ولو كان التعامل على الهوية لاحتجزوهم هناك فالفجر فى الخصام من طباع الخوان اما الجيش الوطنى فيتعامل طبقا للقانون وسبق ان افرج عن صحفيين تابعين لقناة اخوانية مسعورة تبث من تركيا وتحرض على قتال الجيش اما الاخوان فطباعهم صهيونية نازية ولا استبعد ان يكونوا هم من ارتكبوا هذه الجربمة لينسبوها للجيش لجلب مقاتلين مصاريت جدد للقتال ضد الجيش الوطنى وللاخوان سوابق مشابهة ومسجلة فديو فى احد مظاهراتهم بالقاهرة منذ كام سنة اطلق احد الخوان النار على راس متظاهر امامه لينسب ذلك للامن المصرى ويتاجر بدمائه واعترف احد قيادتهم على قناة الجزيرة الحقيرة بانهم قتلوا بوم موقعة الجمل عشرة اتضح ان العاشر اخوانى قتل بنيران صديقة ربنا يلعنهم

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