تفاصيل جديدة تكشف عن هوية جثث القره بوللي

كشفت مصادر محلية، ظهر اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول هوية الجثث التي تم العثور عليها ملقاة بالطريق العام في منطقة القربوللي (50) كيلومتر شرق طرابلس.

وقالت المصادر، “إن 3 شباب ينحدرون من مدينة مصراتة -أحدهما صلاح الدين علي سليمان-، وجدوا مقتولين بالرصاص وجثثهم ملقاة على قارعة الطريق قرب سيارة كان يستقلونها أثناء توجههما إلى مصراتة”.

ومن جانبها أكدت قوة تأمين وحماية الساحلي التابعة لحكومة الوفاق، أن الجثث وجدت في مثلث الشريدات على الطريق الساحلي بمنطقة القربوللي، متهمة مجموعات مسلحة من ترهونة بتصفيتهما على الهوية.

وبحسب رواية أخرى تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأن المغدور بهم تعرضوا لعملية إطلاق نار عشوائية استهدفتهم أثناء عودتهم من تونس -لغرض العلاج-، وذلك بالطريق الساحلي قرب مثلث الشريدات على الطريق الساحلي.

وفي السياق اتهمت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، عبر تدوينة نشرتها بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسسبوك، من وصفتهم بـ “فلول حفتر” بالتسلل إلى الطريق الساحلي فجر اليوم، والقيام بتصفية ثلاثة أفراد من عائلة كانت تستقل سيارة مدنية خلال مرورها بالطريق الساحلي بمنطقة القربوللي، خلال رحلة عودتها من تونس بعد رحلة علاج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا