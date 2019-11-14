العفو وهيومان تتهمان الوفاق وإيطاليا بارتكاب جرائم بحق المهاجرين

اتهمت منظمتا العفو الدولية، وهيومان رايتس واتش، إيطاليا بالمسؤولية عن وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بسبب سياساتها فيما يتعلق بملف الهجرة غير القانونية، وإعادتها المهاجرين إلى ليبيا رغم علمها بما سيتعرضون له .

وقالت هيومان رايتس في بيان مشترك مع العفو الدولية نشرته على موقعها الرسمي، إنها في الدعوى القضائية التي رفعتها يوم الحادي عشر من هذا الشهر في محكمة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أشارت إلى أن ليبيا ممثلة في حكومة الوفاق قامت بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية بحق المهاجرين، كما تتهم المنظمة إيطاليا بالمساهمة كطرف ثالث في هذه الجرائم، حيث تتعاون مع خفر السواحل التابع للوفاق في إرجاع المهاجرين إلي ليبيا.

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