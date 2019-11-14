العالم بانتظار نتيجة عملية فصل التوأم السيامي الليبي

تُجرى اليوم عملية للتوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد” في السعودية، تحديداً بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

وتعد العملية من أكثر العمليات الجراحية تعقيدا في العالم، وقد قرر رئيس الفريق الطبي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، إجراء عملية فصل التوأم، وذكر الدكتور أن التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه.

وكان والد الطفلين قد استمع إلى المعلومات الكاملة حول العملية من قبل الفريق الطبي المُشرف عليها، والذي أخبره أيضاً بنسب نجاحها، قبل أن يوافق بشكل نهائي على خضوع طفليه لها.

وأكد الفريق الطبي أنه توصل إلى نتيجة تفيد بأن نسبة نجاح العملية تعتبر عالية جداً تصل إلى 70%، وبهذه العملية تكون السعودية قد أجرت 48 عملية فصل لتوائم سيامية.

وكان التوأم السيامي الليبي قد وصل إلى المملكة بعد إيعاز من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده بمساعدة التوأم.

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