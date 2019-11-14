النويري يبحث مع سلامة ووليامز مستجدات الأوضاع في ليبيا

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اجتماعا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليمز، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة التونسية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاجتماع تناول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وأطلع المبعوث الأممي النواب على نتائج مباحثاته مع الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة الليبية، كما تناول الاجتماع تفعيل دور مجلس النواب ولم شمله للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

كما اجتمع النويري مع لجنة التواصل بمجلس النواب المنبثقة عن اجتماعات أعضاء مجلس النواب الأخيرة بالعاصمة المصرية القاهرة.

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