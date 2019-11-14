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تونس تضبط سيارة محملة بـ4 كيلو غرام من الذهب مهربة من ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

  أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس الأول عن ضبط سيارة ليبية محملة بـ 4 كيلو غرام من الذهب وذلك خلال رصد الوحدات العسكرية العاملة بقطاع تطاوين لتحركات مشبوهة على مستوى رسم الحد بالمنطقة الحدودية العازلة بمنطقة المرّة. وزارة الدفاع أوضحت عبر موقعها الرسمي أنه تم الإحتفاظ بسائق السيارة، لافتةً إلى أنها قامت بتمشيط المكان وتم العثور …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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