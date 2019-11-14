مصراتة.. اجتماع مراقبي التعليم ببلديات المنطقتين الوسطى والجنوبية‎

اجتمع وكيل وزارة التعليم العام بحكومة الوفاق “عادل جمعة”، اليوم الخميس بمصراتة مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب عميد بلدية مصراتة ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

وبين المكتب الإعلامي بالوزارة أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع ذات العلاقة بالمعلم والعملية التعليمية وفي مقدمتها استعراض جهود الوزارة المبذولة في سبيل تلبية مطالب المعلمين المشروعة وتحقيق استحقاقاتهم المتعثرة وما تم التوصل إليه في هذا الشأن.

كما تم استعراض الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد ومناقشة أبرز الصعوبات والنواقص التي تواجه المؤسسات التعليمية، فضلاً عن التباحث حول أخر الإجراءات المتخذة بشأن المعلمين المنسبين حديثاً.

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