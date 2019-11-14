المستشار صالح يقرر استمرار حالة النفير في مناطق العمليات العسكرية

أعلن رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المستشار عقيلة صالح، استمرار حالة النفير والتعبئة العامة في مناطق العمليات العسكرية.

وذلك في المنطقة الممتدة من سرت شرقا وحتى رأس اجدير غربا، امتدادا إلى الجنوب الغربي، لوقوعها في مناطق عمليات حربية.

كما قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة إنهاء حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق المحررة الامنة في البلاد، جاء ذلك بموجب القرار رقم سبعة عشر، لسنة ألفين وتسع عشرة، والقاضي بتعديل القرار رقم ستة عشر، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا