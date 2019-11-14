المجلس التسييري اجخرة يبحث مشاكل المستشفى القروي بالبلدية‎

اجتمع رئيس المجلس التسييري اجخرة ” احمد حماد ” مع الدكتور عبد القادر ابراهيم دقاني الذي تم ترشيحه من قبل المجلس مديرا لمستشفى اجخرة القروي وذلك بحضور عضو المجلس التسييري “الصالحين عوام“.

واستعرض الاجتماع العراقيل التي مر بها مستشفى اجخرة القروي خلال الفترة السابقة حيث عرض الدكتور دقاني بعض المشاكل والصعوبات التي يجب معالجتها قبل ان يستلم المستشفى

ومن جانبه وعد رئيس المجلس التسييري بأنه سيبذل قصار جهده بجانب الدكتور حتى يتم تقويم المستشفى ليستطيع تقديم كامل الخدمات للمواطنين داخل البلدية .

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